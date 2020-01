JLC Family : La famille avant tout - Saison 02 Episode 09

Dans l’épisode 09 de la JLC Family, Jazz est au plus mal après sa dispute avec Laurent… De son côté, Hillary a envie de faire un test de grossesse car elle a des gros doutes ! La JLC Family part dans une école pour aider les enfants thaïlandais. Jazz se retrouve dans la voiture avec les garçons. Jazz se pose beaucoup de questions sur son couple et sa vie. Elle se confie, en pleurs. Laurent, lui, essaye de garder la face… Arrivée sur place, la JLC Family offre des cadeaux à tous les enfants. Cette sortie dépend un peu l’atmosphère. Mais de retour à la villa, ni Jazz, ni Laurent ne veut faire le premier pas… Sisika décide de faire l’entremetteur et les rassembler. Laurent trouve que Jazz a changé et n’est pas assez affectueuse envers lui. Jazz, elle, veut que son mari la voie comme une femme. Hillary décide de faire un test de grossesse. La jeune femme est-elle enceinte ? Retrouvez la deuxième saison de la JLC Family à partir du 23 décembre 2019, du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

