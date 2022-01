JLC Family : la fin ? - Saison 05 - Episode 01

En savoir plus sur Jazz

Entre polémiques, dramas, trahisons… La JLC a traversé énormément d'épreuves cette année. Malgré tout ça, ils ont décidé de reprendre le programme avec le vrai noyau de la JLC Family. Nouvelle maison, nouvelles aventures et nouveau départ. Toutes ses histoires ont beaucoup affecté Laurent qui, plus que jamais, a besoin du soutien de sa famille. Il décide de se changer les idées en emmenant Chelsea et Cayden sur le tournage de leur tout premier clip ! C’est une expérience inédite pour les enfants qui marchent sur les pas de leur tata Eva Queen ! JLC Family, La fin ? Saison 05 Épisode 01 diffusée le 3 janvier 2022 sur TFX.