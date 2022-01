JLC Family : la fin ? - Saison 05 Episode 10

En savoir plus sur Jazz

Après une escapade parisienne, toute la JLC Family est enfin réunie et aujourd'hui, c'est jour de fête ! Laurent célèbre son 26ème anniversaire. La journée commence de la meilleur des manières pour ce jeune papa puisque ce sont Cayden et Chelsea qui le réveillent avec des câlins ! Ensuite, c'est petit déjeuner en famille et ouverture de cadeaux. Un moment chaleureux et fort en émotions avant la grande fête qui aura lieu le soir même. Jazz a une nouvelle fois vu les choses en grand avec une thématique "Circus". JLC Family, La fin ? Saison 05 Épisode 10 diffusée le 13 janvier 2022 sur TFX.