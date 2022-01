JLC Family : la fin ? - Saison 05 Episode 11

En savoir plus sur Jazz

La soirée d'anniversaire de Laurent approche. Une fois de plus, Jazz a vu les choses en grand avec un thème "Cirque". Mais panique à bord ! Alors que les invités commencent à arriver, le DJ n'est toujours pas là. Heureusement tout finit par rentrer dans l'ordre ! Place à la fête et aux annonces surprises pour la JLC Family. Au petit matin, le réveil est difficile pour les fêtards. Jazz elle, a rendez-vous avec son gynécologue pour savoir si tout va bien. Si le bébé a pris du poids, l'accouchement s'annonce compliqué... La gynécologue la met en garde sur les risques. Dès son retour à la maison, Jazz s'effondre en larmes. Comment réagira Laurent en découvrant ce qu'il se passe pour sa femme et son futur bébé ? JLC Family, La fin ? Saison 05 Épisode 11 diffusé le 12 janvier 2022 sur TFX.