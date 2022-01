JLC Family : la fin ? - Saison 05 Episode 12

En savoir plus sur Jazz

Jazz est dans la dernière ligne droite de sa grossesse. Dans 7 jours maximum, le troisième bébé viendra agrandir la JLC Family. Mais elle sait déjà que l'accouchement ne se passe pas comme prévu et comporte des risques. Epuisée et angoissée, elle réfléchit à arrêter le tournage... Mais les fêtes de Noël approchant, la JLC Family compte bien redécorer la maison. Sandra, Laurent et Chelsea partent en mission pour acheter les décorations de Noël. Restés à la maison, Sisik, Noémie et Emine essayent de monter le sapin de plus de 4 mètres de haut. Vont-ils collectivement réussir cette mission ? JLC Family, La fin ? Saison 05 Épisode 12 diffusé le 17 janvier 2022 sur TFX.