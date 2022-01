JLC Family : la fin ? - Saison 05 Episode 15

En savoir plus sur Jazz

A l'approche de la naissance de son troisième enfant, Jazz a à cœur de passer des moments privilégiés avec Chelsea et Cayden. Aujourd'hui, c'est fabrication de bouquets de fleurs entre filles. Jazz a créé une boîte postale pour pouvoir recevoir le courrier de ses fans. Elle découvre avec plaisir tous les petits mots et attentions envoyés par sa communauté. Pendant ce temps, Sisik et Noémie ont décidé de faire plaisir à tout le monde en préparant le dîner du soir. Saveurs africaines au menu ! Pour 2022, la JLC Family a des envies d'ailleurs. Jazz et Laurent se projettent de plus en plus dans une nouvelle vie aux Etats-Unis. Mais Emine ne semble pas avoir envie de les suivre et il n'est pas le seul. Sisik veut quitter la JLC Family mais ne sait pas comment leur annoncer. Il ne sera même pas là pour les fêtes de fin d'année. Comment vont réagir Jazz et Laurent en l'apprenant ? JLC Family, La fin ? Saison 05 Épisode 15 diffusé le 20 janvier 2022 sur TFX.