JLC Family : la fin ? - Saison 05 Episode 16

Ce soir, Sisik et Noémie ont décidé de faire plaisir à tout le monde en préparant le dîner aux saveurs africaines. L'occasion de se retrouver tous ensemble autour d'un bon repas. C'est aussi le moment choisi par Sisik pour faire une grande annonce qui risque bien de bouleverser la JLC Family. Quelques jours plus tard, London est né. Le petit garçon a eu des problèmes de santé à la naissance et Jazz a cru tout perdre. Aujourd'hui, il va beaucoup mieux et est rentré à la maison. Dans une dernière interview, Jazz se confie sans filtre et avec émotions sur ses projets d'avenir... JLC Family, La fin ? Saison 05 Épisode 16 diffusé le 21 janvier 2022 sur TFX.