JLC Family : la fin ? - Saison 05 - Episode 02

Pendant la séance studio de Chelsea et Cayden, une nouvelle polémique sur les réseaux sociaux visant Jazz et Laurent éclate ! C'est la fois de trop pour Sandra qui est aussi affectée par la situation et cherche du réconfort chez sa meilleure amie Sophie. Le lendemain, une bonne nouvelle lui redonne le sourire. Olivier est enfin arrivé dans la nouvelle maison de la JLC qu’il découvre pour la première fois. Il est tout de suite réquisitionné par Chelsea et Cayden pour jouer avec eux. JLC Family, La fin ? Saison 05 Épisode 02 diffusée le 3 janvier 2022 sur TFX.