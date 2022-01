JLC Family : la fin ? - Saison 05 Episode 03

En savoir plus sur Jazz

De nouvelles rumeurs sont nées sur les réseaux sociaux. Une inconnue prétend être la maîtresse de Laurent ! Loin de faire douter Jazz, cette nouvelle attaque l'énerve... Heureusement, Justine a préparé une activité pour Jazz et Sandra : imaginer la décoration de la chambre du futur bébé... Chelsea et Cayden eux, sont heureux de pouvoir écouter le cœur de leur petit frère ou petite sœur à travers le ventre de Maman. Il est temps pour Jazz et Laurent de rétablir leur vérité dans une vidéo Youtube. Pas toujours facile de se livrer à cœur ouvert et de revenir sur les évènements de ces dernières semaines... Le couple décide de terminer cette intense journée avec un dîner en amoureux au restaurant. L'occasion de parler de leurs projets : Dubaï, Los Angeles ou Miami ? La JLC Family se dit prêt à tout recommencer à zéro... JLC Family, La fin ? Saison 05 Épisode 03 diffusée le 4 janvier 2022 sur TFX.