JLC Family : la fin ? - Saison 05 Episode 06

Evènement pour la JLC Family : ce soir, certains d'entre eux vont découvrir le yacht transformé par Jazz et Laurent en lieu de fête ! Tous sont émerveillés et fiers du travail accompli par le couple. Avant que la fête commence, SisiK décide de parler avec honnêteté à son ami Laurent. Il revient sur la note vocale très personnelle qui a fuité par sa faute. Laurent parviendra-t-il à oublier la trahison de son meilleur ami ? Lendemain de soirée difficile à Dubaï. Sandra s'est disputée avec Olivier et SisiK est aux abonnés absents. Pourtant, ils vont devoir tous retrouver le sourire rapidement puisque le grand shooting photo de la JLC Family se profile... Lorsque SisiK finit par arriver, il raconte l'incroyable soirée qu'il a passé... Qui a tenté encore de nuire à la JLC Family ? Saison 05 Épisode 06 diffusée le 7 janvier 2022 sur TFX.