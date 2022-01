JLC Family : la fin ? - Saison 05 Episode 07

En savoir plus sur Jazz

Difficile pour la JLC Family de passer une journée sans dispute. Il faut dire que SisiK est le roi du monde des maladresses. En imaginant ce qu'aurait été sa vie si Laurent avait été célibataire, il déclenche une grosse dispute entre lui et Jazz... Pour le dîner, ce sera pizzas fabriquées maison. Noémie est en cuisine avec Chelsea et Cayden. L'un des deux commis semble plus dissipé que l'autre ! Avant l'arrivée du troisième bébé, Jazz et Laurent ont décidé de passer un moment privilégié avec chacun de leurs enfants. Pour Jazz et Chelsea, ce sera virée entre filles au spa ! Laurent et Cayden vont eux, se refaire une beauté chez le barbier. JLC Family, La fin ? Saison 05 Épisode 07 diffusée le 10 janvier 2022 sur TFX.