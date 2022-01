JLC Family : la fin ? - Saison 05 Episode 08

En savoir plus sur Jazz

Lors de sa dernière visite chez le gynécologue, Jazz a appris qu'elle pouvait accoucher à tout moment. Alors il est temps de préparer la valise de maternité et monter le lit du futur bébé. Nanny Sandra, Justine et Noémie d'un côté, Laurent, SisiK et Emine de l'autre. Quelle équipe s'en sortira le mieux ? Pendant ce temps à Cannes, Eva a gagné un NRJ Music Awards pour la plus grande fierté de la JLC Family. L'artiste féminine de l'année poursuit sa tournée de concerts dans toute la France. Sa grande sœur Jazz regrette de ne pas pouvoir la soutenir en vrai alors elle a envoyé en mission Laurent et Chelsea. Direction l'aéroport de Dubaï pour une mission de 24h Top Chrono ! C'est au Zénith de Paris qu'ils retrouvent Nanny Sandra et Papy Billio. Comment réagira Eva en voyant Chelsea et Laurent la rejoindre sur scène, devant des milliers de spectateurs ? JLC Family, La fin ? Saison 05 Épisode 08 diffusée le 11 janvier 2022 sur TFX.