JLC Family : la fin ? - Saison 05 Episode 09

Dans la JLC Family, on se soutient dans les moments importants et Eva vient de démarrer sa tournée. Alors, Laurent et Chelsea ont posé leurs valises à Paris pour seulement 24h afin de lui faire la surprise. L'heure est enfin arrivée de monter sur scène pour rejoindre la petite sœur... Quelle émotion ! Après une courte nuit à l'hôtel, direction les vitrines des grands magasins. En cette période de l'année, la magie de Noël s'empare de la capitale et Chelsea en profite avec sa Nanny et Papy Billio. C'est en famille toujours qu'ils rejoignent les bureaux de TF1 où Laurent doit donner une interview exclusive pour MYTF1. L'occasion pour tous de visiter quelques plateaux de télévision dont celui du Journal Télévisé de TF1 et de la célèbre émission Téléfoot. JLC Family, La fin ? Saison 05 Épisode 09 diffusé le 12 janvier 2022 sur TFX.