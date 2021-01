JLC Family - La rupture entre Jazz et Laurent !

Après avoir passé la soirée chacun de leur côté, Jazz et Laurent n’ont pas dormi ensemble. Jazz aurait aimé plus d’attention de la part de son mari car aujourd’hui est un jour compliqué pour elle… De plus, le comportement immature de Laurent commence à l’agacer fortement. Après une énième réflexion, Laurent explose. Pour celui qui ne s’énerve jamais, c’est la provocation de trop. Une dispute éclate ! Le couple est au bord de la rupture... Jazz et Laurent ont-ils atteint le point de non retour ? Extrait de l’émission du 07 janvier 2021. Retrouvez La JLC Family, du lundi au vendredi à 17h sur TFX.