JLC Family - Laurent n'a pas dormi avec Jazz...

Après une soirée compliquée, Jazz se réveille sans Laurent à ses côtés. Elle essaye de lui envoyer des messages, mais il ne répond pas… Elle missionne alors sa sœur et Justine pour essayer de trouver Laurent. Elles le retrouvent finalement, endormi dans la chambre d’amis et encore la tête dans la fête de la veille. Eva le prévient que cette situation ne va pas du tout plaire à Jazz et qu’il va devoir s’expliquer… Est-ce la fois de trop pour le couple Jazz et Laurent ? Extrait de l’émission du 07 janvier 2021. Retrouvez La JLC Family, du lundi au vendredi à 17h sur TFX.