JLC Family – Laurent et Sisik ne sont pas rentrés de la nuit !

Les deux meilleurs amis Sisik et Laurent sont de retour et se préparent pour une sortie "bad boys" comme au bon vieux temps ! Après un nouveau tatouage en commun, c'est une sortie mouvementée qu'il prépare ! Le lendemain matin, ils sont de retour très tard... Jazz est très énervée qu'ils ne les aient pas tenu au courant de leur rentrée tardive. La jeune femme est saoulée et ne veut plus leur parler. Laurent va-t-il réussir à la clamer ? Extrait de JLC Family Ensemble, c’est tout Saison 06 Episode 12.