JLC Family - L’heure des explications a sonné pour Jazz et Laurent

Après plusieurs jours séparés, Jazz et Laurent ont enfin une discussion en tête à tête. Même si les tensions sont encore présentes… Pour Laurent, il y a de la tristesse mais plus de rancœur. Tandis que Jazz est encore tendue. Ils prennent le temps de discuter, calmement, des points sur lesquels ils vont devoir travailler pour avancer tous les deux. Cette discussion est bénéfique pour leur couple. Vont-ils réussir à prendre un nouveau départ et se remettre ensemble ? Extrait de l’émission du 13 janvier 2021. Retrouvez La JLC Family, du lundi au vendredi à 17h sur TFX.