JLC Family - L’incroyable crémaillère avec Vegedream, Eva Queen et Sisika en showcase

La fête bat son plein dans la nouvelle villa de la JLC Family. Tout le monde est au rendez-vous, l'organisation est parfaite et les surprises s'enchaînent. Toute la JLC Family s’ambiance comme jamais et pour l’occasion les chanteurs Vegedream, Eva Queen ou encore Sisika prennent le micro pour chanter leurs chansons et ambiancer tout le monde. La JLC Family a, comme à son habitude, fait les choses en grand. Extrait de l’émission du 07 janvier 2021. Retrouvez La JLC Family, du lundi au vendredi à 17h sur TFX.