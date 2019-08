JLC Family : L'incroyable été de Jazz et Laurent - Episode 2

Dans ce nouvel épisode, Jazz et Laurent s’envolent aux Seychelles pour un séjour romantique. Le jeune couple est émerveillé par la beauté du lieu et en profite pour partager des moments inoubliables à deux. Pendant ce temps à Dubaï, Sandra et Olivier tentent tant bien que mal de faire régner l’ordre dans la maison de Jazz et Laurent mais Chelsea fait rapidement tourner ses grands-parents en bourrique. Comment réagiront Jazz et Laurent face à l’état de leur maison ? JLC FAMILY : L’incroyable été de Jazz et Laurent, dès le lundi 12 août à 17H25 pour les deux premiers épisodes et à partir du mardi 13 août à 18H30 sur TFX.