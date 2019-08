JLC Family : L'incroyable été de Jazz et Laurent - Episode 1

Dans ce premier épisode, Jazz et Laurent accueillent Sandra et Olivier chez eux à Dubaï afin de préparer le baptême civil de Chelsea et Cayden. Laurent profite de la présence de ses beaux-parents pour organiser une surprise à Jazz, un séjour en amoureux aux Seychelles mais les adieux entre la jeune maman et ses enfants s’annonce déchirants, parviendra-t-elle à accepter le cadeau de Laurent ? JLC FAMILY : L’incroyable été de Jazz et Laurent, dès le lundi 12 août à 17H25 pour les deux premiers épisodes et à partir du mardi 13 août à 18H30 sur TFX.