JLC Family : L'incroyable été de Jazz et Laurent - Episode 3

Dans ce nouvel épisode, Jazz et Laurent renouvellent leurs vœux de mariage sur une magnifique plage aux Seychelles avant de rentrer à Dubaï. Une fois de retour chez eux, ils découvrent que Sandra et Olivier ont auditionné des nounous pour Chelsea mais Jazz ne semble pas convaincue par les critères de sélection de sa mère. Au cours d’un repas, Jazz et Laurent évoquent la suite de leurs vacances mais la jeune femme ne semble pas encore prête à se rendre à Londres pour revoir son père. Finira-t-elle par emmener son mari et ses enfants dans la ville de son enfance ? JLC FAMILY : L’incroyable été de Jazz et Laurent, dès le lundi 12 août à 17H25 pour les deux premiers épisodes et à partir du mardi 13 août à 18H30 sur TFX.