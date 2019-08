JLC Family : L'incroyable été de Jazz et Laurent - Episode 4

Dans ce nouvel épisode, le séjour de Sandra et Olivier touche à sa fin mais avant leur retour en France, la JLC Family partage de fabuleux moments tous ensemble. Au programme, une baignade dans un sublime lagon à Dubaï et une partie de cache-cache chez Jazz et Laurent. Chelsea semble très attachée à son papi, ce qui fait réaliser à Jazz que la JLC Family ne peut exister sans sa mère et son beau-père. Elle décide donc de vider son sac et d’expliquer à Olivier pourquoi elle lui en veut tant… À la fin de la discussion, Jazz finit par demander à Olivier de ne jamais abandonner la JLC Family. JLC FAMILY : L’incroyable été de Jazz et Laurent, dès le lundi 12 août à 17H25 pour les deux premiers épisodes et à partir du mardi 13 août à 18H30 sur TFX.