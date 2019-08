JLC Family : L'incroyable été de Jazz et Laurent - Episode 5

Dans ce nouvel épisode, Jazz visionne la seconde saison d’Eva, Dans mon mood et elle réalise que sa petite soeur vit de grandes choses loin d’elle et décide de l’appeler pour prendre des nouvelles. Eva lui demande si elle sera là à la soirée de lancement de son album. Jazz lui répond que non même si cela lui brise le coeur. Il est temps de dire au revoir à Sandra et Olivier qui rentrent en France. Pour Jazz, Laurent, Chelsea et Cayden, il est aussi l’heure de s’envoler vers de nouvelles aventures. Direction le Portugal où Laurent a à coeur de présenter sa femme et ses enfants à toute sa famille. JLC FAMILY : L’incroyable été de Jazz et Laurent, dès le lundi 12 août à 17H25 pour les deux premiers épisodes et à partir du mardi 13 août à 18H30 sur TFX.