JLC Family : L'incroyable été de Jazz et Laurent - Episode 6

Dans ce nouvel épisode, Jazz et Laurent accueillent Chloé, une fan qui a remporté une rencontre avec eux au Portugal. Jazz semble très touchée par cette rencontre et réalise le chemin parcouru depuis ses débuts à la télévision. Laurent propose ensuite à Jazz et Chelsea de faire un aller-retour à Cannes en jet privé pour faire une surprise à Eva. En effet, celle-ci organise un showcase sur la plage pour fêter la sortie de son premier album. Eva fond en larmes en voyant sa grande sœur débarquer à la soirée, elle fait ensuite découvrir quelques titres de l’album à Jazz et Laurent dans un appartement avant de les interpréter sur scène. Après cette soirée de folie, Jazz, Laurent et Chelsea rentrent au Portugal pour la fin de leur séjour. JLC FAMILY : L’incroyable été de Jazz et Laurent, dès le lundi 12 août à 17H25 pour les deux premiers épisodes et à partir du mardi 13 août à 18H30 sur TFX.