JLC Family : L'incroyable été de Jazz et Laurent - Episode 7

Dans ce nouvel épisode, Jazz, Laurent et Chelsea sont de retour au Portugal. Laurent décide d’emmener ses proches à la découverte du petit village dans lequel il a grandi. De retour à la villa, Jazz prépare le repas avec sa belle-mère car ce soir, la famille de Laurent vient manger. Au petit matin, Sisika a rejoint la bande pour embarquer à nouveau à bord du jet privé direction Londres, c’est là-bas que se trouvent le père et les soeurs de Jazz qu’elle n’a pas revus depuis plus de dix ans. JLC FAMILY : L’incroyable été de Jazz et Laurent, dès le lundi 12 août à 17H25 pour les deux premiers épisodes et à partir du mardi 13 août à 18H30 sur TFX.