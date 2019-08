JLC Family : L'incroyable été de Jazz et Laurent - Episode 8

Dans ce nouvel épisode, Jazz reçoit un message de Florence, sa demi-sœur afin de partager un moment ensemble. Eva ne comprend pas vraiment ce retour et semble même un peu jalouse. En attendant de retrouver Florence, Jazz décide de faire découvrir à sa famille, le quartier où elle a vécu pendant son enfance avec ses parents. Pendant la balade, elle reçoit un coup de téléphone de son père qui la bouleverse car l’homme fait comme si de rien n’était. Plus tard, Jazz et Laurent retrouvent Nabilla et Thomas et leur agent Magali pour un dîner au restaurant. JLC FAMILY : L’incroyable été de Jazz et Laurent, dès le lundi 12 août à 17H25 pour les deux premiers épisodes et à partir du mardi 13 août à 18H30 sur TFX.