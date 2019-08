JLC Family : L'incroyable été de Jazz et Laurent - Episode 9

Dans ce nouvel épisode, Jazz retrouve son père qu’elle n’a pas vu depuis dix ans mais les retrouvailles sont glaciales et pesantes. Jazz se sent brisée et elle confie à Sisika et Karim que c’était la dernière fois de sa vie qu’elle laissait une chance à son père. Dès le lendemain, la JLC Family rentre à Dubaï et Jazz décide de changer de tête et aborde désormais une perruque blonde. Ils reçoivent ensuite la visite de leur couple d’amis, Camélia et Tarek Benattia. L’occasion pour Jazz de révéler à sa copine qu’elle n’a pas ses règles… Et si Jazz était enceinte d’un troisième enfant ? JLC FAMILY : L’incroyable été de Jazz et Laurent, dès le lundi 12 août à 17H25 pour les deux premiers épisodes et à partir du mardi 13 août à 18H30 sur TFX.