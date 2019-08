JLC Family : L'incroyable été de Jazz et Laurent - Episode 10

Dans ce nouvel épisode, Jazz et Laurent retrouvent leurs amis pour faire de la tyrolienne entre les buildings de Dubaï, avant de dîner dans un restaurant cinq étoiles. Le lendemain, Jazz et Laurent décident d’agrandir la JLC Family en offrant un chiot à Chelsea. De retour à la maison, Jazz et Laurent présentent Blue à Chelsea, la petite fille est aux anges et semble déjà inséparable avec la boule de poils. Après un moment détente au bord de la piscine, Laurent, Karim et Tarek réveillent Sisika en le couvrant de mousse à raser mais une bataille éclate … Jazz voit rouge et une dispute débute entre elle et son mari mais le temps presse, le baptême de Chelsea et Cayden arrive à grands pas … Le couple se réconciliera-t-il à temps pour cet évènement majeur dans la vie de leurs enfants ? JLC FAMILY : L’incroyable été de Jazz et Laurent, dès le lundi 12 août à 17H25 pour les deux premiers épisodes et à partir du mardi 13 août à 18H30 sur TFX.