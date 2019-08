JLC Family : L'incroyable été de Jazz et Laurent - Episode 11

Dans ce dernier épisode, Chelsea et Cayden se sont mis sur leur 31 pour leur baptême. Jazz et Laurent ont mis les petits plats dans les grands pour organiser un évènement inoubliable, tous les invités sont émerveillés par la décoration. Le couple profite d’avoir tous leurs proches autour d’eux pour les remercier pour leur amour et leur bienveillance au quotidien. En fin de soirée, Jazz décide d’utiliser son test de grossesse, est-elle enceinte de son troisième enfant ? JLC FAMILY : L’incroyable été de Jazz et Laurent, dès le lundi 12 août à 17H25 pour les deux premiers épisodes et à partir du mardi 13 août à 18H30 sur TFX.