JLC Family – Noémie et Emine sont en couple ?!

Depuis quelques jours, Jazz sent qu'ils se passent quelque chose entre Emine et Noémie. Par plusieurs fois, ils ont eu un comportement bizarre. Maintenant que Sisik est là il veut comprendre une chose : que se passe-t-il avec sa sœur ? À la surprise générale, ils annoncent qu'ils sont en couple ! Tout le monde est choqué, mais très vite Noémie et Emine désamorcent la blague pour qu'elle n'aille pas trop loin. Extrait de JLC Family Ensemble, c’est tout Saison 06 Episode 09.