JLC Family - Panique à bord : Sandra et Olivier ont disparu avant les fiançailles !

Le jour des fiançailles est arrivé pour Olivier et Sandra. Tout est prêt, les invités sont sur le yacht, les surprises sont prêtes. Mais Olivier et Sandra manquent à l’appel… Jazz commence à stresser, car ils sont très en retard. Lorsqu’ils arrivent enfin, ils annoncent qu’ils ne veulent plus se fiancer. Pour eux, c’est une décision importante et le faire maintenant serait trop précipité. Toute la JLC Family n’en revient pas… Les invités sont là, le yacht est prêt. Comment vont-ils annoncer la nouvelle à tout le monde ? Vont-ils annuler la fête ? Extrait de l’émission du 15 janvier 2021. Retrouvez La JLC Family, du lundi au vendredi à 17h sur TFX.