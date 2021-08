JLC Family, Retour aux sources : Les premières images en exclu !

En savoir plus sur Jazz

Vous les avez suivis dans toutes les étapes de leur vie, les plus grands bonheurs mais aussi les moments les plus difficiles. Mais une chose est sûre, ils sont faits l’un pour l’autre. Et cette saison va marquer un vrai tournant. Jazz et Laurent ont un nouveau projet : transformer le yacht qu’ils ont acheté en club. “Leur troisième bébé” comme ils le disent même si le couple ne désespère pas d’accueillir un troisième enfant très bientôt. Mais avant, ils vont devoir solidifier leurs liens et reconstruire leur amour qui a quelque peu été abîmé par leur dernière grande dispute. Pour cela, retour aux sources ! Jazz a organisé des vacances pour toute la famille. Au programme : revenir à l’essentiel et se confronter au passé. Mais avec la JLC Family, rien ne va jamais se passer comme prévu ! Découvrez les premières images en exclusivité sur MYTF1 !