JLC Family - Sandra ne veut plus se fiancer avec Olivier

Pour que Sandra et Olivier soient les plus beaux à leurs fiançailles, Jazz a fait appel à un personal shopper. Pendant les essayages, Jazz sent que sa mère est préoccupée par quelque chose… C’est alors que Sandra confie à Jazz qu’elle a peur d’être allée trop vite. Elle songe à annuler les fiançailles alors que Jazz a déjà tout préparé ! Jazz espère que ce n’est qu’un coup de stress avant ce grand évènement, mais Sandra n’a pas envie de se précipiter. Les fiançailles vont-elles avoir lieu malgré les doutes des Sandra ? Extrait de l’émission du 14 janvier 2021. Retrouvez La JLC Family, du lundi au vendredi à 17h sur TFX.