JLC Family – Sans Sisik, la JLC est perdue...

La JLC Family est bien arrivée à Los Angeles ! Elle se prépare pour vivre l'American dream à fond. Ils sont bien installés dans leur immense villa et en profitent pour se poser ensemble et parler de leurs objectifs. Très vite le sujet de l'absence de Sisik arrive. Jazz et Laurent sont peinés que leur meilleur ami ne soit pas présent. Ils sont tellement proches qu'ils ont l'impression d'avoir un bras en moins... SIsik va-t-il finir par les rejoindre à Los Angeles ? Extrait de JLC Family Ensemble, c’est tout Saison 06 Episode 01.