JLC Family – Shooting photo au Hollywood sign

Voyager à Los Angeles sans faire de séances photos devant le Hollywood sign était impossible pour la JLC Family et surtout pour Noémie. La jeune femme est très comblée par sa nouvelle vie à Los Angeles. La JLC Family en profite pour faire une photo souvenir avec tout le monde. Même Cayden et Chelsea se prennent au jeu des photos et prennent la pose ! Extrait de JLC Family Ensemble, c’est tout Saison 06 Episode 05.