JLC Family – Shooting pour la photo officielle de la saison 06

Qui dit nouvelle saison dit shooting pour la photo officielle de la saison. Le thème de cette année est "Noir et classe". La JLC Family est prête pour le shooting. Au fur et à mesure que le shooting avance Jazz aime les photos, mais elle a envie de quelque chose de plus authentique. Laurent propose donc de faire une séance photo dans les rochers pour faire un contraste. L'idée est géniale et les photos sont incroyables Extrait de JLC Family Ensemble, c’est tout Saison 06 Episode 15.