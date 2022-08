JLC Family – Sisik ne veut pas faire la Bataille des Clans

Pour la JLC Family, la ligne de départ de la Bataille des Clans était claire : Emine, Noémie, SisiK, Jazz et Laurent. Cependant, Sisik en a décidé autrement. En effet, le jeune homme n'est plus du tout motivé pour faire cette émission et ne veut pas y participer... C'est un coup dur pour la JLC et notamment pour Noémie qui pensait qu'elle aurait un pilier sur lequel s'appuyer dans cette aventure. Sisik va-t-il finalement rejoindre la JLC pour faire cette émission ? Extrait de JLC Family Ensemble, c’est tout Saison 06 Episode 10.