JLC Family - Hillary, Milo et Giovanni font une visite surprise

Hillary et Jazz sont très proches. Elles avaient découvert ensemble, lors de leur voyage en Thaïlande, la grossesse d’Hillary. Aujourd’hui, après un an, elle vient présenter Milo et Giovanni à la JLC ! Ils sont les premiers invités à visiter la nouvelle maison de la JLC Family. Ils sont très impressionnés par la décoration de la maison. Toute la JLC Family fait la connaissance de Milo et Giovanni. Tous sont très émus car ils étaient présents quand Hillary a appris qu'elle était enceinte. Extrait de l’émission du 05 janvier 2021. Retrouvez La JLC Family, du lundi au vendredi à 17h sur TFX.