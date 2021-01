JLC Family - Jazz et Laurent disent adieu à leur première maison avec émotion

Pour Jazz et Laurent, cette première maison représentait beaucoup. Des bons comme des mauvais souvenirs, une nouvelle étape dans leur vie, l’agrandissement de leur famille… Mais aujourd’hui il est temps pour eux de prendre un nouveau départ. Mettre les mauvais souvenirs de côté et les laisser derrière eux. Pour faire ça convenablement, Jazz écrit tout ce qu’elle ressent sur une lettre. Elle la lit auprès de Laurent et la brûle pour marquer la fin d’un chapitre et le début d’une nouvelle histoire ! Extrait de l’émission du 04 janvier 2021. Retrouvez La JLC Family, du lundi au vendredi à 17h sur TFX.