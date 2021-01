JLC Family : Un nouveau départ - S03 Episode 10

Au programme de l’épisode 10 de la JLC Family, saison 3 : Justine et Emine préparent un dîner romantique pour Jazz et Laurent. La JLC Family quitte la villa pour leur laisser le champ libre. Ils profitent de ce dîner pour se retrouver et raviver la flamme entre eux. Jazz continue les bonnes résolutions de couple en accompagnant Laurent au sport très tôt le matin. De son côté, Laurent prépare une surprise pour Cayden et Chelsea. Pour l’heure, il est temps de terminer les préparatifs pour les fiançailles d’Olivier et Sandra. Jazz a fait appel à un personal shopper pour choisir leurs tenues. Replay de l’épisode 9, saison 3 de la JLC Family.