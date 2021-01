JLC Family : Un nouveau départ - S03 Episode 11

Au programme de l’épisode 11 de la JLC Family, saison 3 : Avec tous les évènements de la semaine, Jazz et Laurent n’ont pas encore eu le temps de profiter de leur nouvelle villa en famille. Ils organisent donc une soirée barbecue et jeux avec toute la JLC Family. La soirée se passe très bien, tout le monde est heureux et le jeu de post-it peut commencer ! Après une belle soirée, la JLC Family part se coucher. Le lendemain, pour mettre Sandra de bonne humeur, Chelsea et Laurent lui préparent un cadeau. Mais maintenant, il faut se préparer pour le shooting officiel de la JLC Family. Le shooting terminé, la JLC Family part sur le yacht pour fêter les fiançailles d'Olivier et Sandra. Le problème, c’est qu’Olivier et Sandra ne sont pas là… Replay de l’épisode 9, saison 3 de la JLC Family.