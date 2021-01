JLC Family : Un nouveau départ - S03 Episode 02

Au programme de l’épisode 2 de la JLC Family, saison 3 : Aujourd’hui est un grand jour ! Le déménagement vers la nouvelle villa va commencer. Mais quand Jazz se réveille, elle remarque que Laurent est parti au sport alors qu’elle lui avait demandé de ne pas y aller... Malgré les problèmes, le déménagement commence et tout se met en place petit à petit. Après l'installation et la découverte de la maison, il faut maintenant prévoir la crémaillère ! Justine s’occupe de l’organisation depuis 1 mois. Il est temps que Jazz et Laurent valident le planning avec l’organisatrice de la crémaillère. Mais il reste une dernière chose à prévoir : l'anniversaire d’Emine qui a lieu le même jour que la crémaillère... Replay de l’épisode 2, saison 3 de la JLC Family.