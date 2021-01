JLC Family : Un nouveau départ - S03 Episode 03

Au programme de l’épisode 3 de la JLC Family, saison 3 : La journée commence très mal pour Jazz. Blue, le chien de la famille, n’est toujours pas de retour et Doud, le doudou de Jazz, non plus. La JLC se sépare en deux équipes pour trouver Blue et Doud. Par miracle, pendant que la JLC élabore un plan pour retrouver Blue, elle refait surface dans le jardin. Tout le monde est rassuré et la journée peut enfin commencer ! Des amis de Jazz et Laurent viennent faire une surprise à la JLC. Hillary, Giovanni et Milo sont de passage à Dubaï. Ils en profitent pour visiter la nouvelle villa de la JLC Family. Jazz et Laurent reçoivent aussi une invitation à dîner de Fidji. Cette dernière profite de la soirée pour officialiser auprès de Jazz et Laurent son couple avec Anas. Replay de l’épisode 3, saison 3 de la JLC Family.