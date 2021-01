JLC Family : Un nouveau départ - S03 Episode 04

Au programme de l’épisode 4 de la JLC Family, saison 3 : Jazz et Laurent profitent de la soirée chez Fidji et Anas. Mais la JLC a un autre grand projet : gérer la crémaillère et l'anniversaire surprise d’Emine ! Et comme un problème n’arrive jamais seul, en discutant avec Melissa, Jazz apprend que SisiKa est sorti sans dire où il allait, en pleine nuit… En surprenant la conversation, Laurent s’empresse d’aller prévenir son meilleur ami. De son côté, Emine a préparé une surprise à Jazz. Il a fait venir sa petite sœur et sa mère pour la crémaillère de la villa ! Jazz est choquée de la voir, elle ne s’y attendait pas du tout. Maintenant que tout est prêt, la fête peut commencer. Replay de l’épisode 4, saison 3 de la JLC Family.