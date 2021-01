JLC Family : Un nouveau départ - S03 Episode 05

Au programme de l’épisode 5 de la JLC Family, saison 3 : la fête bat son plein dans la nouvelle villa de la JLC Family. Les invités arrivent petit à petit et sont subjugués par la décoration. Hillary, Fidji, Martika, Liam,… Toutes les amies de Jazz sont là ! Et comme la JLC Family fait toujours les choses en grand, le chanteur Vegedream est aussi au rendez-vous ! La JLC Family a encore fait les choses en grand ! Malheureusement, pendant la soirée, Laurent fait sa vie de son côté… Ce comportement déplaît beaucoup à Jazz. Deux salles, deux ambiances ! Laurent profite de la soirée et Jazz part se coucher. La situation dans leur couple est au plus mal… Replay de l’épisode 5, saison 3 de la JLC Family.