JLC Family : Un nouveau départ - S03 Episode 06

Au programme de l’épisode 6 de la JLC Family, saison 3 : Après la dispute de Jazz et Laurent, le tournage a été interrompu dans la villa. Après réflexion, Jazz a décidé de reprendre le tournage. Pour la soutenir, sa mère et sa sœur viennent à la villa. Jazz et Laurent vivent maintenant chacun de leur côté. Laurent est retourné dans l’ancienne villa avec Sisika. Chacun essaye de vider son sac à sa manière. L’un parle avec sa famille, l'autre se défoule au sport. Mais un nouveau problème arrive pour la JLC Family : la nouvelle de leur break est déjà sur les réseaux sociaux. Une taupe serait-elle présente dans la famille ? Replay de l’épisode 6, saison 3 de la JLC Family.