JLC Family : Un nouveau départ - S03 Episode 07

Au programme de l’épisode 7 de la JLC Family, saison 3 : Sandra a appelé Hillary et Liam pour que Jazz passe un moment entre copines et prenne du recul sur la situation. Elle en profite pour ouvrir son coeur et expliquer toute la situation. Pour se changer les idées, elles vont partir en activité entre filles. De son côté, Laurent extériorise en allant faire une grosse séance de sport. Cette séance permet à Laurent de se remettre en question. Il espère que de son côté, Jazz fait de même, mais quand il apprend que Jazz est sortie au restaurant sans lui dire, il vrille complètement… Lorsqu’il reçoit enfin un message de Jazz, il se rend compte que la situation est grave. Le seul point positif, il va revoir ses enfants. Replay de l’épisode 7, saison 3 de la JLC Family.