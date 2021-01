JLC Family : Un nouveau départ - S03 Episode 08

Au programme de l’épisode 8 de la JLC Family, saison 3 : Laurent et Sisika continuent de jouer les baby-sitters pendant que Jazz est partie avec ses copines dans un hôtel de luxe. Laurent est très heureux de passer du temps avec ses enfants et veut les faire kiffer au maximum. C’est la fête à la maison ! Pendant ce temps, Jazz et ses amies profitent de cette escapade de luxe en plein désert. Elle est tellement absorbée par ses copines qu’elle ne répond pas au téléphone. Au réveil, Laurent a une conversation avec Sandra. Elle le conseille afin qu’il puisse enfin se réconcilier avec Jazz. Laurent prend donc la décision d’écrire une lettre à entamer pour entamer les réconciliations. Replay de l’épisode 8, saison 3 de la JLC Family.