JLC Family : Un nouveau départ - S03 Episode 09

Au programme de l’épisode 9 de la JLC Family, saison 3 : Jazz et Laurent ont enfin une discussion tous les deux. Ils mettent les choses à plat et s’expliquent calmement. Maintenant que toutes les disputes sont derrière eux, Jazz et Laurent commencent un nouveau départ sur de bonnes bases. Maintenant que cette crise de couple est derrière elle, Jazz peut commencer à organiser les fiançailles de sa mère et Olivier ! Pour l’occasion, elle part en rendez-vous pour organiser une fête sur un yacht. A la maison, il y a de l'eau dans le gaz entre Sisika et Mélissa. Ils ont besoin de discuter après la fugue de Sisika l’autre nuit… Mélissa décide de rentrer en France… Que leur réservera le futur ? Replay de l’épisode 9, saison 3 de la JLC Family.