JLC : Retour aux sources - Saison 04 Episode 01

En savoir plus sur Jazz

Il est temps de prendre des nouvelles de la JLC Family. Après avoir traversé une véritable crise de couple lors de la dernière saison, Jazz et Laurent sont plus que jamais sur le chemin de la reconstruction. Le couple a même décidé de suivre une thérapie de couple. Laurent n’est pas très à l’aise avec l’idée de se confier à des inconnus mais l’enjeu est important. Après une première séance très intense, Jazz et Laurent se rendent sur le port de Dubaï pour voir l’avancée des travaux du nouveau yacht qu’ils viennent d’acquérir. La soirée d’inauguration a lieu demain soir et tout semble encore en chantier. Est-ce que tout sera prêt pour le Jour J ?